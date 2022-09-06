Миссия МАГАТЭ подготовит выводы по ситуации на Запорожской атомной электростанции 6 сентября.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Должны быть представлены выводы миссии МАГАТЭ (после визита на Запорожскую АЭС). Надеюсь, что они будут объективными», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что 5 сентября, из-за очередного обстрела россиян снова была повреждена последняя линия энергопередач, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины.

«Это уже во второй раз из-за российской провокации ЗАЭС оказалась в шаге от радиационной катастрофы. Считаю этот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу все равно, что скажет МАГАТЭ. Его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована только в том, чтобы ситуация осталась худшей», — отметил Зеленский.

По его словам, такую ситуацию можно исправить только санкциями и признанием России государством-террористом на всех уровнях.

Глава государства напомнил, что пока Украина контролировала станцию там не было ни одной угрозы радиационной катастрофы. Но, как только пришла Россия, сразу стал возможным ужасный сценарий.

«На это необходима международная реакция — от ООН до каждого простого нормального государства», — добавил президент.