С 6 по 8 сентября в Бакинском Экспо Центре пройдет 4-я Азербайджанская Международная Оборонная Выставка «ADEX».

Выставка вооружений ADEX, проводимая в Баку, сегодня одна из признанных и авторитетных мировых площадок, где представлены новейшие образцы вооружения и военной техники, экипировка, а также другие разработки в области безопасности и обороны.

Выставка ADEX – это авторитетная площадка, и я полагаю, что в нынешнем году в преддверие очередной годовщины победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, лучшие мировые производители оружия продемонстрируют в Баку свои самые последние достижения.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.