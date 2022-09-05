Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что его страна готова оказать помощь Германии с поставками газа этой зимой.

«Мы проявим солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой и Германии он понадобится», — приводят французские СМИ слова Макрона.

По его словам, для этого, в частности, потребуется открытие новых газовых терминалов — «нескольких в Германии и одного в Гавре».

Он добавил, что в обмен на газ Германия будет поставлять электричество во Францию.

Макрон также призвал к сокращению на 10% потребления энергоресурсов во Франции в ближайшие месяцы, чтобы избежать этой зимой таких мер, как нормирование потребления. Он отметил, что жителям и бизнесу нужно снижать количество потребляемых ресурсов, в частности посредством уменьшения отопления и отказа от использования кондиционеров.

«Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем», — сказал французский лидер на пресс-конференции.

Президент Франции добавил, что уже принял все необходимые меры, чтобы избежать перебоев в сфере энергоснабжения, через «диверсификацию источников производства, а также более активного использования возобновляемых источников и через атомную энергетику».