5 сентября 2022 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Франции Закари Гросса по случаю завершения его дипломатической деятельности в нашей стране.

Согласно информации МИД Азербайджана, министр отметил усилия, приложенные послом З.Гроссом по развитию двусторонних связей, его профессиональный подход.

З.Гросс с удовлетворением высказался о своей работе в Азербайджане, отметив важность сотрудничества между двумя странами в экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, усилия по региональному мирному строительству и другие вопросы, вызывающие обоюдный интерес.

Байрамов пожелал успехов послу в его дальнейшей деятельности.