Жители захваченных территорий Украины должны обустроить укрытия, создать запасы воды и зарядить Power Bank. Об этом 5 сентября написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

«Просим жителей захваченных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки», — сообщил он.