Оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение» (ЕНД), учрежденная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, анонсирует начало протестных акций под требованием назначения досрочных парламентских выборов.

«Для разрешения тяжелейшего политического кризиса в Грузии необходимо назначить досрочные парламентские выборы. В этой связи у нас есть стратегический план — начать различные мероприятия, в том числе и массовые акции протеста. Мы будем иметь тесную коммуникацию с гражданами и иностранными партнерами», — заявил в понедельник на брифинге председатель ЕНД Никанор Мелия.

Он считает, что действующие власти «свернули» с прозападного курса.