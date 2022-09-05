Российские войска последние несколько дней возобновили интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Из-за этого от сети был отключен шестой энергоблок.

Об этом сообщает «Энергоатом» в Telegram.

По информации компании, усиление обстрелов ЗАЭС наблюдается последние трое суток.

«В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС — Днепровская, 330 кВ ЗаТЭС — Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС — Мелитополь. Также поврежден АТ 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЭС получили повреждения еще раньше», — сказано в сообщении «Энергоатома».

При этом отмечается, что в результате сегодняшних атак россиян была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС — последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины. Впоследствии был разгружен и отключен от сети шестой энергоблок, который сейчас питает собственные потребности атомной электростанции.