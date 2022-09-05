Квота на добычу нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 718 тыс. баррелей в сутки.
Данную информацию в соцсети Twitter привел министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Квота на добычу нефти для Азербайджана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 718 тыс. баррелей в сутки.
Данную информацию в соцсети Twitter привел министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
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