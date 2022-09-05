Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном урегулирование в Карабахе, сообщил в понедельник журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Предполагается обсуждение тематики нагорнокарабахского урегулирования. Россия продолжает всемерное содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей лидеров. <…> Российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность в регионе», — цитирует Ушакова ТАСС.

Стороны обсудят также ключевые аспекты российско-армянских отношений, включая перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, добавил он. «Развивается взаимодействие в энергетическом секторе. Поставки газа из России — более 2,4 млрд кубометров в год (1,41 млрд кубометров в январе — июне этого года)», — сказал представитель Кремля.