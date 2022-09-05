Борис Джонсон поздравил нового премьер-министра Лиз Трасс.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Борис Джонсон поздравил нового премьер-министра с решительной победой: «Знаю, что она способна решить проблемы связанные с кризисом проживания, у нее правильный план для объединения нашей партии и страны. Настало время, чтобы все консерваторы последовали за ней».

Борис Джонсон также отметил, что испытывает чувство гордости от того, что в течение трех лет возглавлял партию консерваторов, от проведенного “Brexit”, от того, что быстрее всех в Еропе провел вакцинацию и оказал необходимую поддержку Украине.