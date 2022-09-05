По срочному запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение и одежду ВСУ. Об этом пишет Spiegel.

Как сообщается, Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат украинской армии.

С тех пор страны НАТО искали на своих складах доступные вещи, «чтобы украинцы могли бороться с российскими оккупантами, несмотря на суровую зиму».

США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки, которые покроют 50% запроса.

Поиски осложняются тем, что запасы зимнего снаряжения в большинстве стран в основном зарезервированы для солдат собственных армий, и что зимняя одежда также является ходовым и дефицитным товаром