Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций со стороны ВС Армении.

В ночь с 4 на 5 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зивель Кяльбаджарского района.

В результате адекватных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, противник подавлен.