Задержаны лица, которые, разместив в соцсетях объявления по купле-продажи криптовалюты, обманывали граждан и нанесли им ущерб на сумму около 1 млн. манатов.

Как сообщили в МВД, поступило большое количество обращений о том, что неизвестные лица разместили объявления в соцсети «instagram» и различных новостных порталах и обманули граждан под видом того, что в случае вложения денег они заработают крупные средства путем осуществления торговых операций на международных финансовых биржах и купли-продажи криптовалюты.

В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства, были задержаны Рашид Байрамов и его знакомый Вугар Алиев, обманувшие граждан вышеуказанным способом. Было установлено, что Р.Байрамов и В.Алиев завладели деньгами более 100 человек, при этом не осуществили никаких операций на международных биржах и по купле-продаже криптовалюты. Выяснилось, что Р.Байрамов и В.Алиев нанесли ущерб гражданам на сумму около 1 млн. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Р.Байрамов и В.Алиев привлечены к ответственности в качестве обвиняемых, суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.