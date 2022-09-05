Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства нормально относится к певице Алле Пугачевой, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что Путин знаком с певицей. «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится», — пояснил пресс-секретарь.

Песков также заявил, что считает, что некоторые российские артисты «себя запятнали совершенно непристойными» заявлениями. «Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — сказал он, имея в виду супруга Пугачевой Максима Галкина. Он подчеркнул, что не слышал ни одного подобного заявления от самой Пугачевой.