Военный вертолет турецкой армии разбился на севере Ирака в районе проведения операции «Коготь-Замок» против курдских формирований Рабочей партии Курдистана, сообщило Минобороны Турции.

В сообщении ведомства указывается, что вертолет типа «Сикорский» совершил «жесткую посадку» и в результате разбился. Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в 23.45.

Отмечается, что семь из восьми человек, находившихся в вертолете, были спасены, их здоровье оценивается как «хорошее». Поиски еще одного военнослужащего продолжаются.