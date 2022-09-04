Небольшой частный самолет Cessna 551 с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в Балтийском море, сообщает немецкое издание «Бильд».

Известно, что самолет летел из испанского города Херес в немецкий Кельн.

По данным издания, перед падением контакт с воздушным судном оборвался. На его поиски в воздух подняли немецкие истребители Tornado, а также самолеты НАТО, базирующиеся в Эстонии.

Кроме того, на текущий момент на место предполагаемого падения самолета Cessna направляются спасатели.

Агентство TT со ссылкой на спасателей из Швеции заявило, что самолет рухнул у побережья Латвии.