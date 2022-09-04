Заместитель премьер-министр Беларуси назвал энергетический кризис в Европе окном возможностей, который позволит наладить экспорт продукции из сферы деревообработки для отопления. Его слова приводит телеканал ОНТ.

«Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию», — указал зампремьера.

Пархомчик добавил, что в Беларуси давно согласованы цены на нефть и газ, поэтому власти не испытывают беспокойства в области энергетики.