В воскресенье, 4 сентября, посольство США в РФ сообщило об отъезде из Москвы посла Джона Салливана. До прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

В официальном сообщении говорится, что с отъездом из Москвы Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, занимал должность заместителя государственного секретаря США, руководящие позиции в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

Джон Салливан был назначен главой диппредставительства США в Москве в 2019 году. В 2022 году срок его каденции истек.