В результате необходимых и неотложных мер, принятых Министерством по Чрезвычайным Ситуациям, пожар, произошедший в направлении села Бахлиян Исмаиллинского района, был потушен, об этом сообщило МЧС.

В результате пожара на площади около 30 гектаров сгорели кусты, а прилегающая территория была защищена от огня.

Наряду с этим продолжаются мероприятия по борьбе с пожарами, произошедшими в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района.

Также в связи с пожаром в селе Верхняя Тала Закатальского района в настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению источников дыма.