Посол России в Китае Андрей Денисов подтвердил свою отставку, сообщает РИА Новости.

«Да, действительно, в ближайшее время я покидаю свой пост, о чем уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине», — подчеркнул дипломат.

Денисов — известный российский дипломат. В 1974 году окончил МГИМО, работал переводчиком, экономическим и торговым представителем СССР в КНР. Владеет китайским и английскими языками. С 2013 года Денисов является чрезвычайным и полномочным послом России в КНР. Свою дипломатическую карьеру он начал в 1992 году с должности советника при посольстве России в Китае.

С 1997 по 2000 год работал на должности директора Департамента экономического сотрудничества МИД России, с 2000 по 2001 год являлся послом России в Египте, с 2001 по 2004 год занимал пост заместителя министра иностранных дел России. С 2004 по 2006 год являлся постпредом России при ООН и представителем в Совете Безопасности ООН. С 2006 по 2013 год работал на должности первого заместителя главы МИД России.