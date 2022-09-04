Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями, сообщает АПА.

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в стране ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах осадки будут интенсивными, выпадет град, в некоторых горных реках ожидаются сели и паводки, местами будет дуть сильный ветер.

МЧС призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Так, в целях защиты от паводков и селей, вызванных ливневыми дождями, рекомендуется держаться подальше от подверженных наводнениям мест, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту.

Кроме того, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Также с учетом того, что летом люди ходят на пляж для отдыха, хотим напомнить, что опасно купаться в море при сильном ветре.

Кроме того, для защиты от грозовой опасности рекомендуется отключить электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к ЛЭП и антеннам, не прятаться под высокими деревьями для укрытия, а выбрать для этого низкое место, находясь в автомобиле, остановить его, закрыть окна и дождаться прекращения молнии.

Помните: игнорирование правил – угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните 112!».