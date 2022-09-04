Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен из-за крупного пожара на высочайшей горе Гарца Броккен в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщает газета Bild.

В районе проводится эвакуация туристов и постояльцев отелей.

Пожар вспыхнул в субботу, взять его под контроль пока не удается. Сейчас пламенем объята территория площадью 62 гектара. В этой связи глава администрации округа Томас Бальцеровски принял решение объявить режим ЧС.

В тушении участвуют 300 пожарных, район ЧС оцеплен полицейскими. Кроме того, создана зона, запретная для полетов гражданской авиации, радиусом 40 км.

Броккен является излюбленным местом посещения туристов. Сейчас их эвакуируют с горы на автобусах.