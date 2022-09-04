Минобороны Турции сообщило в воскресенье о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием, об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства в социальной сети Twitter.

«Вывоз сельхозпродукции из портов Украины осуществляется под контролем Совместного координационного центра (СКЦ – ред.). Сегодня утром с Украины вышли еще 12 судов, груженных продовольствием», — говорится в сообщении.

Вывоз сельхозпродукции осуществляется по гуманитарному коридору, его контролируют представители СКЦ. Они же досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, которые направляются в Украину.

Отметим, что с 1 августа, когда началась реализация «продовольственной сделки», с Украины вывезено порядка 2 млн тонн сельхозпродукции.