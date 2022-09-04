Директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа в понедельник направится в США для обсуждения рисков, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина еврейского государства премьер-министр Израиля Яир Лапид.

«После моего разговора с президентом Байденом в прошлую среду директор разведки «Моссад» завтра (5 сентября — прим. ТАСС) отбывает в Вашингтон для проведения ряда встреч, призванных довести до сведения американской администрации нашу позицию относительно опасностей, заложенных в соглашении [с Ираном]», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

Представленные Израилем Вашингтону оговорки по ядерной сделке с Ираном были учтены, отметил премьер Израиля.