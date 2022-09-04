Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации PKK Бедирхан Аби под кодовым названием Дарав Гевда, сообщает «Анадолу».

Аби примкнул к рядам террористов в 2011 году.

Занимался преступной деятельностью в провинциях Шырнак и Юксекова. Далее по поручению “руководства” PKK отправился в район Синджар в Ираке, где продолжил заниматься террористической деятельностью.

Во время пребывания в Турции Аби участвовал в организации терактов, унесших жизни сотрудников турецких силовых структур.