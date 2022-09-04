Президент Ильхам Алиев завершил двухдневный рабочий визит в Италию, который уже можно охарактеризовать как крайне успешный, сообщает Trend.

В частности, проведенные главой государства встречи и сделанные им заявления еще раз подтвердили авторитет нашей страны в системе международных отношений. Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан открывает многосторонние перспективы и определяет новые приоритеты сотрудничества. Дальновидная внешнеполитическая стратегия, установленная азербайджанским лидером, является главным фактором, способствующим оценке нашей страны как надежного партнера.

Отметим, что состоялся визит по приглашению итальянского коллеги Серджо Маттареллы и был приурочен к тридцатилетию установления дипломатических отношений между двумя странами. Основным пунктом программы пребывания президента Ильхама Алиева в Италии было его участие в работе 48-го Форума Черноббио (Forum di Cernobbio, Италия), ежегодно проводимого аналитическим центром Европейский Дом — Амброзетти (The European House — Ambrosetti). В этом году на данном авторитетном форуме Президент Азербайджана присутствовал и выступил в качестве главного гостя.

Основной темой выступления главы Азербайджана, само собой, была энергобезопасность и роль, которую заняла в этом плане наша страна, особенно в последний период. Диверсифицировав поставки энергии на мировой рынок, нам удалось изменить энергетическую карту Европы, заявил азербайджанский лидер. Он отметил, что Азербайджан планирует удвоить экспорт газа в Европу и расширить географию поставок. По словам главы государства, доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Страна уже более десяти лет является надежным поставщиком газа для соседних государств, а после запуска трубопровода TAP — последнего звена Южного газового коридора, Азербайджан начал экспорт газа в Грецию, Болгарию и Италию. С конца 2020 года, когда был запущен ТАР, и по сей день Европа уже получила 13,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа. В 2022 году Азербайджан планирует увеличить объем экспорта и поставить только на итальянский рынок около 10 миллиардов кубометров газа.