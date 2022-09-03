Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить гражданам страны введение санкций против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции журналистам, после встречи с президентом Словении Борут Пахором, передает РИА «Новости».

«Как я объясню народу, что вводим санкции против России, а не Словении. Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, а Словения — да (признанием независимости самопровозглашенного Косово — ред.)», — сказал Вучич в ответ на вопрос об отказе Сербии поддержать санкции против России.

Он также задал ответный вопрос, почему тогда Сербия не вводит санкции против дружественной Словении, Франции или США.

Президент Словении один из немногих, кто понимает позицию сербский властей, добавил он.