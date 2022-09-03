Израильские власти не пропускают на берег две сотни турецких моряков с эсминца «Кемаль Рейс», пришвартовавшегося сегодня утром в Хайфе, передает 9tv.co.il.

Турецкий корабль зашел в хайфский порт вместе с американским эсминцем УРО класса «Форрест Шерман». Оба корабля выполняют патрульную миссию НАТО в Средиземном море.

При этом американские моряки беспрепятственно сошли на берег, турецких же через портовый паспортный контроль не пропустили, поскольку у них не оказалось никаких международно признанных документов.

У американцев загранпаспортов при себе тоже не имелось, но в МВД отмечают, что у американских моряков есть «постоянный допуск» на израильскую территорию. Турецкие же матросы, у которых при себе есть только удостоверения военнослужащих НАТО, планировали посетить Иерусалим и Бейт-Лехем (Вифлеем), но им пришлось всей командой в 200 человек остаться на корабле.

Как выяснила государственная вещательная корпорация «Кан», в МВД этот вопрос прорабатывался со вчерашнего дня, и капитана турецкого корабля известили о том, что четыре старших офицера смогут в виде исключения сойти на берег и съездить в турецкое консульство для получения международно признанных документов на всю команду.

Однако по сведениям на семь часов вечера, упомянутые четыре офицера с корабля не сошли и никуда не поехали.