Евросоюз «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Об этом он заявил в рамках экономического форума в Италии, передает Les Echos.

«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия. Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», — заявил Джентилони.