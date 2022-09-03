Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает, что за действия России в Украине нужно наказывать всех россиян. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь».

Как рассказал Кирби, США ввели визовые ограничения для отдельных россиян.

По его словам, такая мера помогает привлекать к ответственности «сторонников режима».

«Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить», — пояснил он.