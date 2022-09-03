Порядка 20 китайских летательных аппаратов участвуют в совместных с Россией учениях в рамках СКШУ «Восток-2022», сообщили в Минобороны РФ.

«Винтокрылые машины ВВС НОАК на учении представлены боевыми вертолетами Z-10 и Z-19, также задействованы китайские многоцелевые истребители четвертого поколения J-10», — заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, всего к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Восток-2022» привлечено около 20 летательных аппаратов ВВС Китая.