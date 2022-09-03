Партию в 60 противокорабельных ракет Harpoon и 100 ракет класса «воздух-воздух» Sidewinder поставит Тайваню США в рамках пакета помощи на $1,1 млрд долларов, 3 сентября сообщает Washington Post

Сообщается, что кроме ракет Harpoon и Sidewinder Тайвань получит партию оборудования для радиолокационных систем оповещения.

По данным издания, поставка оружия уже получила одобрение президента США Джо Байдена.

При этом в Washington Post отмечают, что ЦРУ считает вторжение Китая на Тайвань неизбежным, вопрос лишь в том, когда это произойдет.