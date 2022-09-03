В Азербайджане зарегистрировано 612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 431 человек выписан после выздоровления.

Согласно информации Оперштаба при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 9 человек.

Вакцинированы 1333 человека.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 815047 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 801707 человек вылечились, 9822 – скончались, число активных больных составляет 3518.

За последние сутки в стране проведены 3025 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7166533.