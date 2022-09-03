Если бы Советский Союз возглавил Гейдар Алиев, а не пресловутый Горбачев — сейчас СССР был бы державой номер 1.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Горбачев убирал Г. Алиева руками армянского лобби, которое обступило все подступы к креслу генсека ЦК КПСС и нашептывало ему в уши. Плюс Раиса Горбачева — спесивая, вздорная и глуповатая — обвешалась бриллиантами от армянского лобби в США», — отметил эксперт.

«Именно армянские лоббисты, пользуясь безвольностью Горбачева, запустили процесс распада СССР, выдвинув территориальные претензии к Азербайджанской ССР и развязав кровавый террор — за несколько лет до того, как подняли голову сепаратисты в Прибалтике», — написал Коротченко.

«Возвращение Карабаха Азербайджану, демонтаж администрации армянских сепаратистов — это акт исторической справедливости и возмездие тем, кто уничтожил Советский Союз», — подытожил специалист.

