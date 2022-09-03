Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами на северо-западе страны.

Согласно информации ведомства, лесной пожар в направлении села Юхары Тала Загатальского района локализован, в данный момент продолжается работа по тушению источников дыма.

Мероприятия по локализации и тушению пожаров, вспыхнувших в направлении села Тиканлы Габалинского района и села Баш Дашагыл Огузского района продолжаются.

Кроме того, локализован пожар, вспыхнувший вблизи села Бехлиян Исмаиллинского района, работы по тушению огня продолжаются.

В тушении пожаров участвуют около 430 сотрудников и 21 единица техники, в том числе 3 вертолета.

Все пожары произошли в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

