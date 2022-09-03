Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в город Самсун, где проходит фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST KARADENIZ.
Популярный фестиваль продолжается на территории аэропорта «Чаршамба».
Выступая перед собравшимися, турецкий лидер назвал Teknofest ярким проявлением технологического развития страны.
Президент напомнил, что фестивали TEKNOFEST проводятся уже в пятый раз, и являются вкладом в формирование нового — технологически развитого поколения граждан Турции.
Турция нуждается в «поколении TEKNOFEST», подчеркнул турецкий лидер.
Глава государства отметил, что TEKNOFEST за короткий срок превратился в признанную площадку, на которой соревнуются более 600 тыс. молодых жителей 107 стран мира.
«Турция превратилась в государство, экспортирующее технологическую продукцию и вооружение в страны, которые еще вчера отказывались продавать современную оборонную продукцию Анкаре», — отметил Эрдоган.
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