Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в город Самсун, где проходит фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST KARADENIZ.

Популярный фестиваль продолжается на территории аэропорта «Чаршамба».

Выступая перед собравшимися, турецкий лидер назвал Teknofest ярким проявлением технологического развития страны.

Президент напомнил, что фестивали TEKNOFEST проводятся уже в пятый раз, и являются вкладом в формирование нового — технологически развитого поколения граждан Турции.

Турция нуждается в «поколении TEKNOFEST», подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства отметил, что TEKNOFEST за короткий срок превратился в признанную площадку, на которой соревнуются более 600 тыс. молодых жителей 107 стран мира.

«Турция превратилась в государство, экспортирующее технологическую продукцию и вооружение в страны, которые еще вчера отказывались продавать современную оборонную продукцию Анкаре», — отметил Эрдоган.