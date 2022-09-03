Власти Франции будут сдерживать рост тарифов на электроэнергию. Об этом заявил в субботу в эфире радиостанции France Inter министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине Габриэль Атталь.

«Мы сохраним систему ограничения роста тарифов в 2023 году», — сказал Атталь, добавив, что это является одним из безусловных требований при подготовке бюджета на следующий год.

Власти, подчеркнул он, стремятся найти «баланс между защитой населения от роста тарифов и обеспечением устойчивости государственных финансов».

По словам Атталя, благодаря сдерживанию тарифов в текущем году рост цен на энергию «составил 4%, а в случае непринятия правительством мер мог бы достигнуть 40%». Атталь предостерег, что, «если в следующем году эта политика не будет продолжена, счета за электричество могут вырасти на 100%».