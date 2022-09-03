Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на своем посту и заслужил бессрочный отпуск. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди ДЕЙСТВУЮЩИХ глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся», — прокомментировал Кадыров ролик.

«Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — добавил глава республики и выразил надежду на понимание и поддержку.

Кадыров напомнил, что руководит регионом уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил чеченскую пословицу: «каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятный».

«Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали» — добавил он и пообещал, что постарается уйти «вовремя».

