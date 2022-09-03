Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал подписчикам своего телеграм-канала о завершении формирования нового мотострелкового полка, который входит в состав 42 мотострелковой дивизии. Он отметил, что личный состав готов приступить к несению службы.

«Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы», — заявил Кадыров.

Он отметил, что укомплектование полка заняло минимальное количество времени. Возглавит его командир Зайнди Зингиев.