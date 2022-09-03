«Что касается доходов, хочу сказать, что бытует такое общее мнение: высокие це4ны на нефть приносят экспортерам огромные сверхприбыли. Да, это так. Наши доходы выросли. В то же время мы потеряли деньги на рынках капитала, так как средства нашего Государственного нефтяного фонда размещены в различных инструментах».

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью корреспонденту итальянской газеты «Il Sole 24 Ore» Роберто Буонджорно.

Глава государства отметил, что произошло падение рынка капитала: «Поэтому мы, как и другие суверенные фонды, потеряли деньги, но не так много. Некоторые суверенные фонды потеряли средства на сумму более 100 миллиардов долларов. Мы потеряли 2-3 миллиарда долларов».

Ильхам Алиев подчеркнул, что независимо от диверсификации нашего экспорта, ненефтяной и негазовый экспорт не будет соответствовать экспорту нефти и газа: «Потому что экспорт нефти и газа растет. К примеру, в минувшем году мы экспортировали в Италию 9,6 миллиарда кубометров, а за 7 месяцев нынешнего года – 11 миллиардов кубометров природного газа. Цены на газ упали. Так что диверсификация не является статистикой, которая находит отражение в нашем валовом внутреннем продукте, она означает обеспечение рабочих мест и создание хороших условий жизни для нашего народа. К примеру, что можно увидеть, если обратить внимание на наш валовой внутренний продукт за шесть месяцев нынешнего года? Валовой внутренний продукт увеличился на 6,2 процента, в неэнергетическом секторе, — можно сказать, на 10 процентов, а в неэнергетической промышленности – более чем на 11 процентов, неэнергетический экспорт вырос на 25 процентов. То есть это свидетельствует о том, что рост налицо, но этого не достаточно. Поэтому мы нуждаемся в еще больших реформах, еще большем инвестировании неэнергетического сектора, а для этого, конечно, — в бизнес-среде. Подвижки в этом деле, конечно есть. Но нам многое еще предстоит сделать для преодоления всех этих бюрократических препон и устранения психологического наследия советского времени».