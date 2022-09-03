В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск к 2022-му учебному году, среди военнослужащих были проведены соревнования по ориентированию на местности, сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Перед стартом соревнований военнослужащие прошли инструктаж. Было отмечено, что основной целью проведения первенства является повышение выносливости военнослужащих, совершенствование их навыков использования компаса и карты.

В соревнованиях приняли участие 38 военнослужащих, выступающих в составе 7 команд. Пробежав заданную дистанцию, участники выполнили задания по обнаружению целей, обозначенных на карте. Согласно правилам состязаний, в мужском зачёте были определены 10 контрольных пунктов на дистанции 4 км, а в женском зачёте — 8 контрольных пунктов на дистанции 3 км.

Члены судейской комиссии в составе представителей Сухопутных войск и Федерации спортивного ориентирования Азербайджанской Республики определили победителей соревнований.