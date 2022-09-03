Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Протокола о признании утратившим силу «Соглашения о взаимной охране межгосударственных тайн в сфере правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года».

В указе отмечено, что утвержден Протокол «Об утрате силы «Соглашения о взаимной охране межгосударственных тайн в сфере правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года».

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу протокола.

В постановлении указано, что Протокол о признании утратившим силу «Соглашения о взаимной охране межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года» утвержден.

Министерству иностранных дел поручено направить в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств уведомление о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.