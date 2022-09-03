«Должен отметить один важный момент, что ни раньше, ни сейчас мы не преследовали цель конкурировать с российским газом на европейском рынке. У нас есть свое место».

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил 2 сентября в Черноббио в интервью корреспонденту итальянской газеты «Il Sole 24 Ore» Роберто Буонджорно.

«Мы подписали контракты с тремя европейскими странами – с Италией, Грецией и Болгарией. В других европейских странах также есть спрос, и мы оцениваем этот спрос. Как вы отметили, есть и другие проекты. Например, Ионическо-Адриатический трубопровод, протянувшийся до балканских стран, интерконнектор Греция-Болгария, который скоро будет запущен, и другие интерконнекторы. Но все это напоминает пазл на столе. Нам предстоит большая работа, такая как ведение активного диалога с потенциальными потребителями, ведение переговоров с инвесторами и заинтересованными сторонами как в производственной, так и в дистрибьюторской работе, а также по вопросу цены», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.