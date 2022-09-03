Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредила об изменении погодных условий.
5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра.
Максимальная скорость ветра составит 15-20 м/с, местами — 25-30 м / с.
Ветреная погода продлится до полудня 7 сентября.
Температура воздуха постепенно понизится на 8-10°.
В районах Азербайджана, начиная с 5 сентября, сначала в некоторых частях Большого Кавказа, а с 6 до 8 сентября в большинстве районов ожидаются грозы и временами дожди.
Предполагается, что водность рек увеличится в связи с ожидаемыми осадками.
Западный ветер будет дуть со скоростью 18-23 м/с.
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