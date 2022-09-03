Президент США Джо Байден может подписать документ об ограничений инвестиций уже в ближайшие месяцы. Не исключается, что отдельные меры примут в отношении социальной сети TikTok.

Кроме того, министерство торговли США планирует ввести ограничения на поставку чипов для систем искусственного интеллекта.

Также администрация президента США обсуждает с Конгрессом закон, который бы обязал компании заранее раскрывать данные о возможных инвестициях в отдельные отрасли китайской экономики.

Помимо этого, предполагается создание системы, которая поможет правительству напрямую блокировать инвестиции в КНР.