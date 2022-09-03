В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали незаконный визит секретаря Совета безопасности Армении в город Ханкенди Азербайджана.

По сообщению МИД, визит 2 сентября 2022 года секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в азербайджанский город Ханкенди является очередной провокацией со стороны Армении и наносит ущерб попыткам нормализации отношений между двумя государствами.

Этот целенаправленный незаконный шаг армянского официального лица сразу после очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе не только бросает тень на достигнутые в ходе встречи договоренности, но и наглядно демонстрирует неискренность армянской стороны в процессе нормализации.

Данный незаконный визит явно показывает, что заявления Армении об отсутствии у нее территориальных претензий к Азербайджану и принятии принципов суверенитета и государственных границ, не искренны.

Официальный Ереван таким образом демонстрирует неуважение к усилиям международных посредников.

МИД Азербайджана решительно осуждает провокационный шаг официального лица Армении и подчеркивает, что любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана, не останутся без ответа.