Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) шокирован условиями, в которых приходится воевать «армии «ДНР».

Он описал один из боев под Песками, Донецкая область, где у троих солдат не было даже элементарной поддержки огнем, сообщает «Главред».

«Да, обычнейший бой нашей донецкой пехоты: ни тебе хим-дымов у атакующих, ни огневой поддержки средствами ближнего боя… на поле боя — мощнейшая «штурмовая группа» то ли из двух, то ли аж из трех бойцов (но третий где-то потерялся или «в прикрытии»)… Если бы одного из них просто ранило — так бы на поле боя и остался, скорее всего — товарищ его даже вытащить не смог.. «Кэлл анд Дьюти» (серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица) отдыхает, да…», — возмутился Гиркин.

Во всем он винит командование РФ, которые относятся в жителям ОРДЛО, как к пушечному мясу.

«Лишнее подтверждение тому, что по великому множеству т.н. «офицеров» ВС РФ (и генералов тоже) просто «рыдают» военный суд и штрафные роты», — подытожил Гиркин.