Физическая целостность Запорожской атомной электростанции была нарушена, однако большинство систем функционирует удовлетворительно.

Об этом заявил в ходе брифинга глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я смог увидеть собственными глазами дыры, остатки снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объектов была нарушена, и неоднократно», — сказал он.

По его словам, подавляющее большинство систем по обеспечению защиты и безопасности на станции работают в «относительно хорошем состоянии», хотя были определенные прерывания в функциональности.

При этом он отметил, что те, у кого есть определенные военные цели, знают, каким образом можно навредить станции — не заботиться о реакторах, бить по тем местам, где действительно можно навредить функциональности АЭС.

«Поэтому я переживаю именно за физическую целостность, за обеспечение электроэнергией и коллектив. Над всем остальным мы можем работать. Системы отслеживания радиационного фонда, логистические пути чрезвычайно важны, но у них меньшая степень драматизма», — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Он подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останутся двое представителей организации.

«Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте — на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу», — сказал он.