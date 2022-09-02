Медики Великобритании выявили единичный случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

По предварительной информации, инфицированный, который был доставлен в больницу Королевского университета Ливерпуля, недавно совершал поездку в одну из стран на западе Африки. В UKHSA отметили, что в данном случае речь идет о штамме, который не характерен для «вспышки, наблюдаемой в Великобритании». При этом, как указала газета, из сообщения ведомства не до конца ясно, идет ли речь о действительно новом штамме оспы обезьян или же о том, который был известен ранее, но не встречался именно во время нынешнего всплеска заболеваемости.

Всего по состоянию на начало сентября в Великобритании были обнаружены 3,4 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Большая часть из них приходится на мужчин, имевших однополые сексуальные контакты.