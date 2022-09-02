Нефтяной отрасли потребуется более $12 трлн инвестиций до 2045 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефть. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в своем обращении перед министерской встречей G20, посвященной энергопереходу.

«Постоянное недоинвестирование нефтяной отрасли привело к сокращению свободных добывающих мощностей, ограничению добычи и снижению объемов переработки. Все это случилось в то время, когда спрос на нефть и нефтепродукты на самом деле растет, — сказал он. — И чтобы помочь удовлетворить ожидаемый рост спроса на нефть, как показывают исследования ОПЕК, необходимо более $12 трлн инвестиций по всей производственной цепочке с настоящего времени до 2045 года».

Генсек ОПЕК также отметил, что все страны организации привержены долгосрочному инвестированию в нефтяные мощности с целью обеспечения энергетической безопасности в мире.